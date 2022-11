El Festival REC de Tarragona arrenca amb la projecció de «Maborosi», d'Hirokazu Koreeda

Programació de la XXII edició

Elarrenca aquest dimecres amb la projecció del llargmetratge de "culte", del mestre japonès. Ladel certamen, que se celebrarà, presenta les òperes primes més destacades d'arreu del món i els llargmetratges d'estrena internacional al, la principal novetat d'aquest any. Aquestes propostes reflexionen sobre els principals temes i reptes que defineixen l'actualitat més immediata, com els canvis mediambientals, mediàtics i socials. "Enguany tornem a dur a Tarragona, el talent de directores i directors de l'àmbit internacional, que molt aviat seran pel·lícules conegudes", ha afirmat el director artístic del REC,El Festival REC 2022 s'inaugurarà aquest dimecres al vespre en un acte gratuït alamb la projecció de Maborosi Aquest llargmetratge es presenta en "exclusiva" en l'àmbit català, tot i que es va estrenar a lal'any 1995, on va guanyar el. La pel·lícula explica la història de, esposa i mare d'un primer fill amb una vida feliç i tranquil·la, que es veu afectada per la tragèdia que colpeja el seu marit. El film va viatjar pels festivals de tot el món i va posicionar "al que sens dubte és un dels autors clau del cinema japonès i oriental, i referent ineludible del cinema contemporani mundial", assenyalen els organitzadors.En l'acte de presentació de la inauguració del certamen, la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona,, ha refermat el compromís i l'aposta "clara" del consistori pel cinema de "qualitat i dels autors novells". Alhora, Solé ha destacat que enguany la Rambla Nova es converteix en l'epicentre del REC, situant-la al "cor" de l'activitat entre els dos teatres. "És important que una de les principals artèries de la ciutat pugui gaudir de l'oferta de pel·lícules d'estrena, premiades en els millors festivals internacionals, i que aporten una mirada crítica del nostre entorn i la nostra realitat", ha remarcat. Per la seva banda, el director del festival, Xavier Puerto, ha manifestat que el certamen manté "la seva especialitat per a captar el nou talent que irromp en l'escenari internacional".The ordinaries, Suro, I haven't done anything, Aftersun, 21_paraiso, Tengo sueños eléctricos, Sonne, Delta, Saint omer i The year between, són algunes de les pel·lícules que opten als premis de la secció Opera Prima 2022. De fet, en aquesta secció s'inclouen una desena de propostes, moltes de les quals s'estrenen a Catalunya i a l'Estat espanyol. El certamen també ha organitzat una, lesi una projecció dedicada al cinema familiar al(MAMT).A més, s'ha programat la secció, que proposa el visionament d'una de les òperes primes d'un director o directora consagrat i la de la seva darrera pel·lícula per tal de traçar el fil que uneix la seva trajectòria. Dins d'aquest cicle, els espectadors del REC podran gaudir de dos dels films del realitzador japonès Hirokazu Koreeda, Maborosi – film inaugural- i el seu darrer llargmetratge Broker (2022). Aquest bloc temàtic també comptarà amb la projecció de dues pel·lícules del director suec, The guitar Mongoloid (2004) i Triangle of sadness (2022). En paral·lel, el festival afegeix un programa de concerts que es faran en les vigílies de festius abans de la darrera projecció de la jornada.