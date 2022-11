Tarragona accelerarà amb els nous pressupostos la instal·lació de plaques solars als edificis municipals

Inversions previstes per al 2023

": aquesta és la línia en què treballa l’equip de govern deper als comptes de l’any vinent, un pressupost marcat per l’increment de la, l’increment dels sous dels funcionaris acordat en Consell de Ministres el passat mes d’octubre i posteriorment ratificat al Butlletí Oficial de l’Estat. L’augment dels interessos bancaris, més de 2 milions d’euros, i l’increment dels contractes municipals indexats en l’IPC, com el de la neteja que significa pagar 1 milió d’euros més, són els altres elements que provoquen la situació econòmica a la que s’enfrontarà l’Ajuntament de Tarragona per l’any vinent. “En total representa pagar. Una xifra que condiciona les polítiques pressupostàries de l’Ajuntament”, destaca el regidorL’increment dels sous dels funcionaris representa un 5%, la qual cosa significa un augment derespecte 2022, mentre que els costos energètics s’han disparat. “Pagarem el doble. És a dir, passarem de 3,5 milions a 7 milions”, afegeix Fortuny.“Aquest fort increment de despeses no s’ha pogut compensar amb un increment proporcional dels ingressos a través de la, ja que els mateixos afectarien a la població en general i a la riquesa de persones i empreses de Tarragona, que des de l’any 2020 estan patint els efectes d’una greu crisi que no poden veure empitjorada per un increment excessiu de la seva càrrega fiscal”, remarca Fortuny.Per això, l’Ajuntament de Tarragona està elaborant un pla de contenció que permeti afrontar aquesta situació sense perjudicar els serveis bàsics. D'aquesta manera, els comptes presentats parlen de "corrent de l’Ajuntament,que a curt termini suposin estalvi energètic i, paral·lelament, unque consisteix en la instal·lació de".Les més immediates seran a la caserna de la, a l’, a l’edifici de la(els mòduls 1 i 2) i la piscina de Riu Clar. El cost estimat de la redacció dels projectes (que s’iniciaran d’immediat) és de. També s’ha previst la instal·lació de plaques solars amb sistemes de bateries al Palau Municipal, a l’, a la Tabacalera, ali a les escales mecàniques del Palau de Congressos. Així mateix, s’anirà substituint l’enllumenat dels edificis municipals per tipologia. Aquest pla d’estalvi energètic s’anirà ampliant a la resta d’instal·lacions esportives, educatives i edificis públics.“L’estalvi econòmic en la despesa corrent fa temps que l’estem aplicant perquè hem de continuar oferint serveis de qualitat als seus ciutadans”, remarca Fortuny. Per aquest motiu, hi haurà "més estalvi i un ús racional dels edificis i instal·lacions municipals per aconseguir un estalvi important en la despesa energètica". I aquesta mesura es concreta en què, d'una banda,abans de l’hora d’obertura de les instal·lacions al personal, excepte en el cas d’oficines municipals, que s’obriran a les 7 del matí. A més, s’apagaran de forma immediata a l’acabament de la jornada laboral, i en el cas d’oficines municipals a les 3 de la tarda, excepte que hi hagi atenció al públic durant la tarda.Una altra mesura serà que el responsable de l’obertura i tancament dels sistemes de climatització serà el conserge de l’edifici, en el cas que estiguin centralitzats. A manca d’aquest, la primera persona que accedeixi a la instal·lació i l'última que en marxi. Alhora,. Només es podran utilitzar si l’edifici no té un sistema de climatització. La temperatura màxima dels aparells de climatització a l’hivern serà de. La temperatura mínima a l’estiu serà deA més a més, en tots els edificis es farà un ús racional dels sistemes elèctrics. Això implica que els sistemes d’il·luminació s’obriran amb l’accés de la primera persona a les instal·lacions, i s’apagaran tots de forma immediata a l’acabament de la jornada laboral. El responsable de l’obertura i tancament dels sistemes d’il·luminació serà la primera persona que accedeixi a el despatx, planta o edifici, segons els cas, i la última que en marxi. En última instància serà responsabilitat de la persona amb major jerarquia al despatx o planta. Només podran quedar oberts els llums d’emergència, i els que s’especifiquin com a necessitat de seguretat. En el moment de finalitzar la jornada laboral, també s’hauran d’apagar els ordinadors, impressores, fotocopiadores, escàners i resta de material elèctric que no requereixin continuar en funcionament. Finalment, s’ha d’aprofitar al màxim la llum natural i encendre les llums només quan sigui realment necessari.El capítol d’inversions previstes per al pressupost de l’any vinent se centren en els projectes demanats dels. En total, significa una inversió municipal deque corresponen als projectes europeus ja concedits.L’altre eix d’inversions es destinarà a l’impuls en la instal·lació de plaques solars en instal·lacions esportives i la substitució de la il·luminació actual en leds. La instal·lació de plaques fotovoltaiques a la caserna de la Guàrdia Urbana, l’Escola i Llars d’Infants del César August, dos mòduls de la Tabacalera i a la piscina de Riu Clar suposarà una inversió de, però un estalvi de 107.257 euros anuals. Un benefici econòmic que s’anirà estenent a mesura que es vagin instal·lant les plaques a la resta d’edificis i instal·lacions municipals.