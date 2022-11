Posen en marxa el protocol de l'Operació Iglú a Tarragona

Des del departament dede l's'ha posat en marxa el protocol d'actuació per tal d'una possible activació de la fase d'alerta durant el període que inicia demà, 1 de desembre de 2022 i fins al 31 de març de l'any vinent. Tot i que els serveis i els recursos estan sempre actius i disponibles a través de Protecció Civil i el personal voluntari de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona, Serveis socials, la Guàrdia Urbana i Creu Roja, durant els mesos de mes fred de l'any s'activa l'anomenadaEl protocol preveu el pas a la fase d'emergència en el cas que hi hagi, sobretot durant les nits o tot i que no s'arribi a aquesta temperatura, es donin condicions climatològiques adverses i s'entengui oportú activar el protocol. Aquest pas comportarà la mobilització dels equips d'assistència, que oferiran a totes aquestesaliments calents, mantes i l'opció de ser allotjats a través dels serveis de què disposa l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST).