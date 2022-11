Tres municipis de la Conca de Barberà actualitzen els projectes de connexió al CAT a causa de l'encariment dels preus

L'ha actualitzat el projecte per connectar el municipi a la xarxa d'abastament del(CAT), després que el concurs per executar l'obra quedés desert a causa de l'encariment de preus. El consistori preveu aprovar un nou pla executiu que n'ha incrementat el cost. En aquest context, elva decidir paral·lelament refer el projecte per fer arribar aigua del CAT a, un ramal quetambé aprofitarà per consum d'aigua de boca i no només per a l'empresa, com fins ara. És la primera fase d'un pla per portar aigua potable a la Baixa Segarra els pròxims anys.Aquest dilluns, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà també va aprovar el projecte inicial per construir un ramal de Sarral fins a Forès perquè aquest darrer municipi pugui connectar-se també a la xarxa d'aigües del CAT. Ara mateix, un tub del CAT ja arriba a Sarral, concretament a l'empresa Europastry. Tot i que és per a ús industrial, el darrer any Sarral l'ha utilitzat també per a boca a causa de la manca d'aigua provocada per la sequera. Arriben entre 140 i 180 metres quadrats d’aigua diàriament del CAT i es tracta d'una mesura provisional mentre no es faci aquesta connexió. Aprofitant la nova conducció que travessarà el municipi cap a Forès, s'obrirà també una connexió cap a un dels dipòsits municipals de Sarral.Aquesta és la primera fase d'un projecte per fer arribar l'aigua potable a la. Està previst que el darrer trimestre del 2023 es liciti l'obra i s'executi el 2024. Compta amb un pressupost de gairebé 5 milions d'euros, IVA inclòs, que el Consell Comarcal preveu finançar amb l', la Diputació de Tarragona i els ajuntaments beneficiaris. Amb la reformulació dels costos, s'ha encarit un 14%, uns 600 mil euros. A banda, al gener s'aprovarà el projecte del dipòsit comarcal de Forès per emmagatzemar l'aigua en aquest poble.La presidenta del Consell Comarcal de la Conca de Barberà,, ha explicat a l'ACN que "hi ha hagut un increment de preus i hem hagut de començar de nou" a causa de la guerra d', però que "ja és una realitat". Pallàs també ha lamentat que projectes com aquests "ens queden grans" als consells comarcals, sobretot a l'hora de buscar finançament i de redactar el pla tècnic.La segona fase servirà per fer arribar l'aigua del CAT de Forès a, passant per. Actualment ja s'està redactant, però no serà una realitat segurament fins al 2025. Finalment, la tercera etapa contempla connectar els municipis de les, ia la xarxa del CAT, amb uns terminis encara sense fixar.D'altra banda, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí es va reunir aquest dilluns amb el gerent del Consorci d'Aigües de Tarragona, per entregar el nou projecte executiu. El consistori ha actualitzat els preus dels imports després que l'anterior licitació quedés deserta. En el pròxim ple municipal, que se celebrarà aquest dijous, s'aprovarà el projecte amb vistes de poder iniciar el concurs de nou.