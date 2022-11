El PSC del Morell denuncia presumptes irregularitats en la contractació del cap de vigilants municipals

Cessat de la regidoria

Eldelha denunciat presumptesen la contractació i el cobriment de la plaça del cap de la Policial Municipal i les ha posat en coneixement de la. El portaveu socialista,, ha afirmat que s'han "menystingut" les bases del procés de selecció en l'adjudicació d’aquest càrrec perquè, apunta, la "categoria demandada no correspon amb la presentada per part del treballador que ha exercit aquesta responsabilitat durant".A finals d'octubre, l'del Morell,, va cessar Ortega del càrrec dearran d’uns informes intern que l’acusaven de possibles irregularitats en l'exercici de les seves funcions.En un comunicat, Ortega ha assegurat que ha demanat per escrit explicacions sobre la contractació del cap del cos de vigilància a l'alcalde i ha lamentat que encara no hagi obtingut cap resposta. "Elvol saber com s'ha permès aquesta situació tenint en compte la manca d'acreditació de la categoria requerida per al lloc de treball i perquè en cap moment, tot i la informació que disposava el consistori, s'han pres mesures per resoldre aquestes presumptes irregularitats", han manifestat."No volem ni fer demagògia, ni arribar a conclusions prematures. Ara bé, sí que entenem que és el nostre deure democràtic institucional posar en coneixement de la Fiscalia uns fets, com a mínim qüestionables des del punt de vista legal", ha afegit Ortega.L'alcalde del Morell va apartar Ortega després de saber-se que l'edil hauria demanat a agents de la Guàrdia Municipal que permetessin treure un vehicle del dipòsit sense pagar la taxa de retirada de la grua, que té un cost de 75 euros. Davant d'aquesta situació, el govern municipal va denunciar les presumptes actuacions "il·lícites" a la Fiscalia per esclarir si els fets són constitutius d'un delicte.Tot just la setmana passada, en un ple extraordinari, es va aprovar per unanimitat crear una Comissió Especial Informativa per determinar si el regidor socialista va intervenir en la retirada de les sancions de trànsit o en casos de retirada de vehicles per part de la grua municipal.