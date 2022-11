Tarragona es connecta amb Palma en un únic trajecte per mar el 3 de desembre

Dissabte 3 de desembre arribarà alun vaixell procedent deamb l’objectiu d’oferir, als turistes, la possibilitat de visitar el parc temàticentre altres ofertes d’oci i cultura del territori.La idea ha estat creada per la sinergia formada entre la naviliera, l’agència digital de viatgesi els responsables del parc temàtic Port Aventura. Tot i que de moment només està prevista una única sortida per al 3 de desembre, el personal organitzador no descarta la possibilitat deen funció de l’acceptació i èxit per part del públic.El vaixell salparà a les 9 del matí des de Palma i atracarà en aigües del port tarragoní al voltant de les 3 de la tarda. Durant la travessia, de sis hores, el vaixell estarài els turistes estaran acompanyats pels personatges més populars de Port Aventura.El trajecte marítim té un cost dei ofereix la possibilitat de viatjar a dos adults, dos infants i un vehicle. S’ha triat com a data el dissabte 3 de desembre perquè és una data que coincideix amb l’inici d’una setmana de diversos dies de festa fet que pretén facilitar l’accés al públic per poder visitar el parc i diversa activitat d’oci i cultural que ofereix la ciutat de