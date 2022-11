El conjunt monumental de la Catedral de Tarragona es museïtzarà per posar en valor el patrimoni arqueològic

Més de 360.000 d'inversió

L'(ICAC) i elhan engegat una nova fase deal conjunt monumental de ladeamb la voluntat de museïtzar aquest espai. El projecte s'executarà en un termini de quatre anys i suposa una inversió de mésEls seus responsables han presentat aquest dilluns la tercera fase dels, iniciats el 2005, els quals s'emmarquen en els projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia del. En la trobada, també han explicat que l'adequació museística es preveu que estigui enllestida el 2026, quan s'organitzaran exposicions, materials audiovisuals i publicacions diverses.Segons l'investigador de l'ICAC i director arqueològic del projecte, Josep Maria Macias, els objectius de la nova fase del projecte se centren a ampliar els coneixements de la Sala Axial, que considera que és "el segon gran temple" del recinte. També treballaran per precisar el procés de cristianització i de transformació urbanística prèvia a la construcció de la catedral medieval i en els treballs arqueològics dels jardins, que es troben davant l'antiga capella de Santa Tecla.Malgrat que la prioritat de la nova etapa continua sent científica, des de l'ICAC i el Museu Diocesà de Tarragona destaquen una “clara” voluntat d'acostar a la ciutadania els resultats obtinguts. “La investigació requereix la transferència d'aquest coneixement a la societat", ha expressat el director de l'equipament, Andreu Muñoz. Per aquest motiu, aquestes intervencions estan estretament relacionades amb la creació del nou Museu Dioces, del qual tindrà "tanta importància el seu contingut com el seu continent”, ha subratllat. De fet, els responsables del projecte confien que la ciutadania pugui visitar els treballs d’aquesta fase de recerca a partir de 2026.Els treballs al voltant del conjunt monumental de la Catedral de Tarragona van començar l'any 2005 de la mà de l'ICAC, en col·laboració amb l'Arquebisbat de Tarragona, els Serveis Territorials de Cultura i l'Ajuntament de Tarragona i s'emmarquen dins la convocatòria de projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.El volum total d’inversió del projecte superarà els 360.000 euros. D'aquests, el Departament de Cultura n'ha finançat la major part, amb 110.000 euros, l’Ajuntament de Tarragona 60.000 euros i l’empresa Repsol n'ha aportat 35.000. La resta d'aportacions ha anat a càrrec del Museu Diocesà de Tarragona i de la Fundació Privada Mútua Catalana. En el cas d'aquesta tercera fase, les contribucions de les diferents administracions, entitats i empreses sumen 147.550 euros.El director de l'ICAC, Josep Maria Palet, i la directora dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Lourdes Malgrat, han destacat l'èxit del projecte en termes de cooperació institucional, ja que segons asseguren, aquest treball multidisciplinari entre diferents entitats i administracions "no és gens habitual".