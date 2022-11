Vila-seca subvencionarà noves empreses liderades per dones

En la sessiódel darrer divendres a l'Ajuntament deva aprovar-se per unanimitat la creació d’unes, per afavorir l’impuls i la dinamització econòmica del municipi.Aquesta iniciativa forma part dels acords del grup municipal deper no oposar-se als pressupostos municipals., regidora de la formació i impulsora de la iniciativa, va justificar la conveniència de la iniciativa indicant queAixí mateix, també va remarcar que la diagnosi deldetermina que hi ha una desigualtat en l’accés i la qualitat de la feina de les dones i determina que "calen prendre accions en matèria d’ocupació".Roldán també va recordar que l’any 2020 la seva formació va aconseguir incloure a les dones com a col·lectiu d’especial inserció en el món laboral al programa d’impuls a la ocupació, atorganta les empreses que contractin dones en situació de vulnerabilitat. Ara, “i gràcies als acords presos entre Vila-seca en Comú i l’equip de govern en matèria pressupostària, donem un pas més i avancem en la igualtat d’oportunitats entre dones i homes”.