Cinc detinguts acusats d'almenys 12 robatoris amb força a domicilis del Camp de Tarragona

Elshan detingut cinc homes, d'entre 20 i 45 anys, com a presumptes autors d'almenysa cases habitades del, a més d'un delicte de pertinença a grup criminal, segons ha informat la policia catalana en un comunicat.Els robatoris es van produiri, segons calculen els investigadors, dels habitatges es van endur un botí de més dei objectes per valor de més de 50.000 euros. Principalment, els robatoris es van fer en urbanitzacions de. Després de passar a disposició judicial, el jutge va decretar presó per a quatre dels detinguts i llibertat amb càrrecs per al tercer.Segons informen els Mossos, els detinguts no dubtaven en fer diversos robatoris en un mateix desplaçament. La policia considera que el modus operandi del grup denotava una gran especialització. Els investigadors van determinar que els detinguts van centrar la seva activitat principalment durant l'època estival, quan la probabilitat de trobarera major. A més, feien estudis previs dels domicilis.Les detencions es van fer el passat 23 de novembre i els Mossos van escorcollar tres domicilis i un magatzem de Tarragona i un altre domicili a. S'hi van trobar joies, una quinzena de rellotges, aparells inhibidors i detectors de freqüència, una pistola detonadora i diners en efectiu.