Els restauradors de l’Alt Camp esperen recuperar el pols a la temporada de calçots tot i la pujada de costos

Una parella de Vic menja calçots al restaurant El Ganxo de Masmolets. Foto: Ariadna Escoda/ACN

Pagesos i restauradors de l’han encetat aquest cap de setmana la temporada deamb bones perspectives. Mentre que els productors auguren arrencar vint milions de, el sector de la restauració espera recuperar el pols després de dos anys condicionats per les restriccions, tot i l’increment de costos.“El problema ara és la factura de la llum”, ha lamentat el president de l’associació de restauradors dei l’Alt Camp,. La previsió dels restauradors és facturar un 80% més que durant la pandèmia, amb les calçotades als restaurants a preus “similars a l’any passat”. Enguany, la pastisseraha descalçat el primer calçot de la temporada i ha reivindicat els “valors humans” de la pagesia.En un ambient distès, Caramés ha arrencat un manat de calçots, un acte simbòlic amb què tradicionalment s’inicia la campanya l’últim cap de setmana de novembre. Des d’una finca propera a la capital de l’Alt Camp, la pastissera s’ha convertit en la nova Amiga de l’autèntica calçotada de Valls, un títol amb què s’espera que promocioni aquest producte arreu. De fet, no ha descartat atrevir-se a elaborar una recepta dolça amb aquesta ceba, tot un repte en l’àmbit culinari per les característiques d’aquesta verdura.A la vegada, Caramés ha defensat la feina del sector primari. “És imprescindible que hi hagi gent que faci una bona feina, que tingui valors humans, de sostenibilitat i que facin un producte de la qualitat com el de la IGP Calçot de Valls, que garanteix que un producte té una sèrie de qualitats... i que en definitiva, és!”, ha destacat.En aquesta línia, ladistingirà amb certificacions de qualitat aquells restaurants de la comarca que ofereixin calçotades amb cebes de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Calçot de Valls cuites amb flama de redoltes o de sarments, així com salsa elaborada amb ingredients tradicionals. Enguany es podrien atorgar entre unes 25 i 30 distincions, que s’aniran ampliant els pròxims anys. Segons el president de l’organisme, Josep Maria Rovira, la iniciativa servirà per seguir incrementant el nivell de qualitat de les calçotades.De cara aquesta temporada, acabada d’estrenar, els restauradors es mostren optimistes i calculen que podran facturar un 80% més que durant la pandèmia. El president de l’associació de restauradors de Valls i l’Alt Camp, Joan Francesc Mira, ha assegurat que encaren la campanya amb força després de dos anys condicionats per les restriccions sanitàries. Ara bé, l’encariment de la factura de la llum podria tenir un impacte discret en els preus de les calçotades, que podrien “pujar una mica”.Així, Mira ha apuntat que els empresaris hauran de fer front a l’increment de costos sense encarir de forma proporcional els menús. En aquest context, des de la Cambra de Comerç de Valls han insistit en la importància d’allargar la campanya i reinventar-se a la cuina per oferir noves propostes a la clientela.Aquesta temporada, l’objectiu marcat pels productors és arribar als vint milions de calçots, una xifra que en cas d’assolir-la, seria de rècord. Per aconseguir-ho, s’ha conreat pràcticament tot el terreny certificat per la IGP i s’han fet aportacions addicionals d’aigua per fer front a la sequera dels últims mesos.El president de la IGP Calçot de Valls,, ha reconegut que el canvi climàtic perjudica els pagesos perquè fa créixer els costos de producció. Tot i això, Clofent ha insistit que el producte final manté una qualitat “perfecta”.Paral·lelament, l’organisme treballa conjuntament amb el Departament d’Acció Climàtica per redactar un estudi de costos amb què es determinin les despeses fixes i variables de cada campanya amb què es pretén defensar un preu just al mercat per als calçots.Per primer cop, l’arrencada del primer calçot no s’ha complementat amb la Jornada Gastronòmica del Calçot, una cita que s’ha traslladat a l’últim dissabte de gener. Així, coincidirà amb la Gran Festa de la Calçotada, que inclourà canvis en les degustacions per afavorir la comoditat dels assistents.