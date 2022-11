L’Ajuntament de la Canonja instal·larà un màstil de 12.481 euros per suportar un arbre de Nadal “de grans dimensions”

L’ha tret a licitació pública la construcció d’unde 12.481,73 euros per suportar un“de grans dimensions”. Segons l’informe del projecte, redactat per l’enginyer, el tub metàl·lic farà uns nou metres d’alçada i comptarà amb una fonamentació superficial de formigó armat de nou metres cúbics.L’estructura s’ubicarà en l’espai lliure que ha deixat la tala d’un arbre entre el carrer Garrigues i el. Segons l’alcalde de la Canonja,, la idea va sorgir arran de creacions similars en municipis veïns, com el de, i s’espera que estigui construït pel Nadal del 2023.Des del consistori es mostren il·lusionats amb la construcció d'aquesta nova instal·lació al municipi que, segons el batlle, "ens l'hem d'imaginar com un con" de nou metres de llarg.Durant els pròxims mesos, l'Ajuntament de la Canonja espera rebre la trucada de diverses empreses interessades en l'execució del projecte, tant de l'estructura metàl·lica com de la base de formigó.