La Fira de l'Oli de la DOP Siurana torna a Tarragona encara en plena collita i més barat que als supermercats

L'mai no havia estat tan accessible. El context d'increment de preus als supermercats ha provocat que el PVP d'una garrafa amb producte de proximitat costi el mateix o menys que el d'una que no ho és. Mentre a les finques encara dura la collita, aquest cap de setmana se celebra laa lade Tarragona, que obre tant divendres com dissabte matí i tarda.La collita d’olives d’aquesta temporada no arribarà al 50% de la mitjana habitual. Experts de l’remarquen que també ha estat excepcionalment primerenca i s’ha hagut de fer entre quinze i trenta dies abans de l’habitual perquè les olives havien madurat abans. La causa principal ha estat una primavera "atípica", marcada per matins molt calorosos que van assecar les flors i un període de gelades nocturnes que va malmetre les branques productives. Tot plegat se suma a la falta d’aigua i laacumulada dels darrers mesos, i el resultat són olives de baix rendiment i un oli amb aromes diferents de les esperades, si bé els experts asseguren que, president de la, explica que en el seu cas la sequera ha causat una. "Ja portem uns anys per culpa d'una sequera que s'allarga durant els anys, és preocupant", explica. El preu de la garrafa "s'està pujant cada setmana" pels, entre d'altres, i es lamenta que l'agricultura cada cop és menys viable. "Si fos viable hi hauria, de menys de 40 anys no hi ha ningú, jo no sé què menjarà Europa, perquè de pagesos no n'hi ha", es queixa Tutusaus.Des de laexplica que en el cas del Priorat Nord "estem sobre un 60% de la producció de l'any passat". Ells també han hagut de tocar preus, però igual que la resta han estat prudents, per tal de conservar els clients. Una situació similar a la de la: Josep Maria Serrat detalla que en el seu cas la producció és d'"un 30%". Tot i que la diferència de preu és del 14% respecte a l'any anterior, Serrat reivindica la qualitat del producte: "És un producte saludable".A tot l'Estat, es calcula que es passarà de dos milions de tones d'oli a 800.000. La causa principal d’aquesta davallada han estat fenòmens climàtics atípics que hi ha hagut durant la primavera.