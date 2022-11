Mossos de paisà arresten al Morell un home venent cocaïna dins del cotxe d'un comprador

Elsvan detenir dilluns un home de 41 anys alper, suposadament,. Gràcies a la una informació facilitada per un mosso fora de servei, agents de paisà es van dirigir fins a ladel Morell per tal d’identificar un home que venia droga al detall. Van observar com el detingut rebia una trucada de telèfon i acte seguit pujava en un vehicle per baixar-ne després de recórrer un trajecte molt curt. Davant d’aquests moviments sospitosos, els mossos van acreditar-se com a policies i van identificar el detingut en el moment en què sortia del vehicle.Els agents també van observar com el conductor tenia a les seves mans diners en metàl·lic com si volgués a canvi alguna cosa. Poc després, una altra patrulla va arribar al lloc i va escorcollar els dos ocupants. Al detingut van localitza-li diners fraccionats en efectiu i un total de catorze embolcalls de color blanc amb cocaïna al seu interior per la qual cosa va quedar detingut per un delicte contra la salut pública.L'arrestat va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar dimarts a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.