Fira de Nadal a Tarragona: horari i com arribar-hi

Dates i horari de la Fira de Nadal a Tarragona per Nadal

Com arribar a la Fira de Nadal de Tarragona

Tot el que pots trobar a la Fira de Nadal

Altres mercats de Nadal de Tarragona

Elja és a tocar i amb l'arribada d'una de les tradicions més especials de l'any les places dels pobles i ciutats des'omplen ja de les típiques fires de Nadal i de. Malgrat que la festivitat se celebra el 13 de desembre, dies abans ja es podrà passejar per les paradetes on comprarem allò que ens falta per tenir la millor decoració nadalenca. caganers pel pessebre o boles per l'seran alguns dels detalls que es veuran pels carrers catalans en els pròxims dies, també aEl tram central de la Rambla Nova de Tarragona acull durant els darrers dies de l’any una fira amb un total de 12 parades, que ofereixen els articles nadalencs més tradicionals, com ara pessebres, figures, verd i artesania. Tot plegat, a partir de divendres 25 de novembre i fins al divendres 23 de desembre, de 10 del matí a 9 del vespre.La Fira se celebra al punt habitual de la capital i té la seva localització a la Rambla, al tram entre el carrer Canyelles i el carrer Fortuny. A la mateixa Rambla -i, ben a prop, especialment al carrer Colom- s'hi aturen diverses línies d'autobús urbà com ara la 54, però també la 21. A banda, entre l'estació d'autobusos interurbanes i l'espai escollit tan sols hi ha 10 minuts a peu, i un quart d'hora des de l'estació ferroviària.En aquesta mena de fires s'hi pot trobar tot el material relacionat amb el Nadal: figures, decoracions, arbres i altres elements per celebrar aquesta festivitat tal com dicta la tradició. Algunes de les parades, a més, se centren en productes d'artesania, per regalar en aquestes dates assenyalades.A la ciutat es celebren també altres mercats de Nadal durant el mes de novembre i desembre. El primer és la, a laels dies 25 i 26 de novembre. Cinc comarques diferents ofereixen les seves varietats d'oli tant al matí com a la tarda. A més a més, se celebra des del dia 2 de desembre fins al 6 de gener de 10 del matí a 9 del vespre la, al tram del carrer Unió de la. Una dotzena d'expositors hi comercialitzen peces elaborades exclusivament de manera artesanal. S'hi poden trobar productes molt diversos, com ara encens, teixits, sabons naturals, plata treballada, vidre, fusta, cuir o detalls amb flors seques, entre d'altres.