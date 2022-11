Fiscalia de Tarragona presentarà un recurs per impedir rebaixar en sis mesos una pena per abús sexual

depresentarà un recurs de cassació aldavant la petició de revisió d'una condemna per abús sexual a un menor l'any 2015. L'Audiència va condemnar l'autor dels fets a dos anys i sis mesos deel 2018 i, ara, amb la nova llei de "només sí és sí", ha rebaixat mig any aquesta pena. En una entrevista a l’ACN, la fiscal en cap,, considera que no és procedent la reducció de la pena perquè afirma seria la mateixa amb la nova normativa. D'ençà de l'aprovació de la nova llei, ha arribat als jutjats una altra petició, que resta a l'espera de l'informe del ministeri fiscal, i quatre més estan pendents de registre. Amb tot, Osuna preveu rebre bastants més casos en les pròximes setmanes.Segons Osuna, el fiscal va emetre un informe negatiu a la petició de rebaixa per un cas d'abús sexual a un menor l'any 2015. "L'Audiència ha dictat una interlocutòria ordenant la revisió i ha tret sis mesos de presó, nosaltres hem preparat recurs de cassació perquè considerem que aquest cas no es beneficia de la nova llei", ha afirmat la fiscal en cap. Ella ha explicat que la pena que es va imposar l'any 2018 és la mateixa que s'hauria de decretar en el cas de revisió de la condemna. "Creiem que ha estat una errada de valoració, nosaltres defensem això, però bé, el tribunal pot pensar el contrari", ha afegit.La fiscal en cap ha demanat als fiscals de l'Audiència de Tarragona que facin els informes seguint les directrius del decret emès per laper tal d'unificar criteris. Tot i que assenyala que no poden preveure si els arribarà una allau de procediments, Osuna sí que creu que s'obriran "bastants" procediments de revisió arran del nou. Per ara, hi ha un altre cas pendent de la valoració del ministeri fiscal i quatre més a l'espera de registre. Alhora, ha apuntat que des de la fiscalia estudien la possibilitat d'obrir casos d'ofici, més enllà de les demandes dels advocats defensors."La llei surt amb una voluntat de protecció evident, integral, i volien que la distinció entre agressió sexual i abús desaparegués", ha valorat Osuna. Tot i la controvèrsia sorgida pel fet que les penes mínimes siguin més baixes respecte a l'anterior llei, la fiscal en cap ha subratllat que la intenció no era "afavorir" als agressors sinó tot el contrari. A tall d'exemple, ha explicat que en el cas d'una violació amb violència i intimidació, l'abans dictaminava un mínim sis anys i un màxim de dotze de pena. "Ara, la mínima és més baixa, per tant, des del punt de vista de la pena en abstracte és més favorable i, si ho és, has d'aplicar-lo retroactivament", ha indicat."En el cas d'una agressió amb violència i intimidació, la pena que sol·licitaria és de set anys en lloc de la mínima de quatre, però no podré qüestionar que el tribunal decideixi la mínima; hi ha uns efectes d'aquesta voluntat de protecció que potser no han sortit com voldrien", ha reblat. "Si t'han posat dotze anys per un tipus agreujat i resulta que a la nova llei aquest mateix tipus només preveu com a màxim deu anys és evident que hi tens dret -a la revisió-, hi ha una diferència de dos anys, però hi ha casos que no", ha remarcat. Per aquesta raó, considera que no s'haurien de revisar aquelles condemnes que amb la llei de 'només sí és sí' estarien en el mateix marge d'anys penats.