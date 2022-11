Els enginyers de Lear de Valls protesten després que l’empresa hagi fet «un pas enrere en la negociació» del conveni

Un centenar llarg de treballadorss’han concentrat aquest dijous al migdia a les portes de. Protesten perquè després d’un any negociant el conveni laboral, l’empresa ha retrocedit en algunes qüestions, segons el comitè d’empresa. Reclamen, així com regular el, una modalitat que la direcció no vol incloure en el conveni, ha assegurat la presidenta del comitè,Aquest dijous a la tarda, els representants sinicals es reuniran de nou amb els responsables de l’empresa mentre mantenen la convocatòria d’unael pròxim 30 de novembre al polígon de Valls i l’avisen d’una possible vaga.