Els treballadors de Lear de Valls protestaran aquest dijous per exigir millores salarials i la regulació del teletreball

Els treballadors deprotestaran aquest dijous davant de les oficines de la companyia per reclamar increments salarials i una regulació del. Des delhan lamentat que no s'hagi avançat en les negociacions per aprovar el, després de gairebé un any de reunions amb la direcció. "Hem trencat les negociacions perquè les últimes reunions han estat un retrocés total", ha afirmat la presidenta del comitè,. Per això, avisa que si no es desencalla el conveni tenen previst convocar una manifestació el pròxim 30 de novembre, que recorrerà el polígon industrial del municipi.La presidenta del comitè d'empresa ha explicat que s'han reunit en disset ocasions amb la direcció de l'empresa durant el darrer any sense que s'hagi assolit cap acord en els "punts forts" del conveni. En concret, les negociacions estan encallades en l'increment salarial i la regulació del teletreball. Segons Piñol, la darrera oferta de la companyia està "molt lluny" de l'i conseqüentment suposa una pèrdua de poder adquisitiu de la plantilla. "L'altra part de l'empresa, que és- amb un altre comitè i una altra negociació- havien arribat a un acord d'increment salarial d'un 4% i 6%, és a dir, d'un 10%. En canvi, nosaltres el màxim que ens han ofert era el 8,5%", ha lamentat.Pel que fa al teletreball, s'havia pactat dos dies de feina a casa i tres a l'oficina. Ara bé, en l'última reunió la direcció els va dir que l'acord es faria fora del conveni i que només tindria una vigència de sis mesos. "A enginyeria fa més de vint mesos fem teletreball amb molt bons resultats", indiquen en un comunicat. "Creiem que el teletreball és una mesura per aconseguir i retenir talent, alhora que millora la conciliació familiar", han afegit. Tot i que la voluntat dels empleats era continuar negociant, finalment, s'han aixecat de la taula davant la negativa de la directiva d'aportar una proposta "mínimament acceptable".Per això, han convocat una protesta aquest dijous al migdia a les portes de la planta a Valls, si bé els responsables de la companyia els han demanat reunir-se novament demà a la tarda. Tot i això, des del comitè avisen que si no s'avança en la negociació, organitzaran dimecres vinent una manifestació pel polígon de la ciutat.