Una vaga posa en risc l'obertura dels equipaments esportius a Tarragona

Els equipaments esportius municipals dees veuran afectats aquest dijous 24 de novembre per la convocatòria d'una. Es tracta d'una convocatòria que podria afectar a l'accés a aquests espais als seus usuaris, segons alerta en un correu enviat als abonats el mateixde Tarragona."L'empresa que presta el servei de personal tècnic esportiu a les instal·lacions que gestiona el PMET ens ha comunicat que el proper dijous, dia 24 de novembre, està convocada una vaga de treballadores i treballadors de caràcter sectorial. A conseqüència d’aquesta vaga,(monitor/a, socorrista, etc). Així mateix, cal tenir en compte que no es pot garantir el temps durant el qual es podrà gaudir de l'ús de la instal·lació, ja que quedarà supeditat a la presència del personal tècnic necessari", detallen.La convocatòria d'aquesta vaga és a tot Catalunya, en el marc d'unes negociacions per adquirir condicions laborals dignes. A diferència d'altres vagues, en no considerar-se un servei essencial, no s'han decretat serveis mínims.