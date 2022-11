La Generalitat avala la rehabilitació del baluard de Sant Climent de Tarragona

Laha aprovat aquest matí el projecte de rehabilitació delde, ubicat a l'antic solar de l', al; projecte que ha presentat l'Ajuntament de Tarragona amb voluntat d'arranjar aquest monument i la zona on està ubicat.La consellera de, s'ha mostrat molt satisfeta davant la notícia, ja que "aquest es el primer pas per tirar endavant el projecte d'enjardinament previst per aquest indret". Des de Parcs i Jardins, amb el treball transversal de la conselleria de Patrimoni, s'ha fet una tasca molt acurada "per guanyar aquest espai a la ciutat i convertir-lo en un mirador excepcional". El projecte s'entén com una continuïtat des del, passant pel passeig, amb les pèrgoles i finalitzant aquí.El baluard de Sant Climent és un monument declarat(BCIN) i es va construir durant elper tal de reforçar lesde Tarragona. Després de la, el baluard va quedar inservible; però forma part del conjunt d'altres fortins de la ciutat, símbol d'un moment deen la història de la ciutat de Tarragona.