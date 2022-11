Interior nomena Eli Llombart nova directora dels Serveis Territorials a Tarragona

La flixancala nova directora dels, en substitució de, que ha passat a ser directora general deLlicenciada en Biologia per la Universitat de Santiago de Compostel·la i Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental per la URV, Llombart ocupava des del juny passat el càrrec de cap del servei territorial de l’a Tarragona.Anteriorment, havia estat cap territorial de Protecció Civil a Tarragona entre gener de 2018 i maig de 2022, així com entre 2014 i 2017. Des de l’any 2010 també ha exercit com a formadora a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.