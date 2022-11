El govern en bloc defensa les contractacions a cooperatives i acusa el PSC de «persecució»

Tant, com, com el regidor no adscrit, com també lahan sortit aquest dimarts a defensar les contractacions menors denunciades a Antifrau pel PSC . El fet que els socialistes hagin relacionat el creixement de facturació en fins a un 1.200% per part de tres cooperatives que, segons ells, alguns dels seus membres ho són també de la CUP, ha estat respost finalment amb contundència pel govern. Per "tancar definitivament el tema", cinc dies després de la compareixença de la portaveu del PSC, els representants de l'executiu tarragoní han exposat lesLa regidora de Serveis Socials, Cultura i Festes,, ha explicat que la seva àrea, des que al 2021 va assumir el càrrec, ha contractat 2 de les 3 cooperatives assenyalades. Amb, es tracta de treballs relacionats amb el procés participatiu del programa d'arts escèniques, així com un pla de comunicació de la programació cultural i la gestió de les xarxes socials. En aquest primer cas l'import puja a. També, el disseny del cartell i el merxandatge i la imatge deper festa major, amb un total de 3.267 euros, i un contracte de comunicació per lava costar 5.157 euros. Finalment, pel que fa a l'altra cooperativa amb la que van treballar, Ga Lab, al 2021 es va adjudicar un contracte de caixes pedagògiques a les escoles en les que l'àrea de Cultura hi va participar enHermán Pinedo, encarregat de les àrees de Joventut i Cooperació, ha assenyalat que en total s'han adjudicat a les cooperatives assenyalades pel PSC 10 contractes, per un import de. Alhora, la regidora de Contractació i Parcs i Jardins,, ha apuntat que van contractar per a un panell col·laboratiu la cooperativa El Far. Segons Vidal, tot i tractar-se de contractes menors no són "contractes a dit", sinó que en cadascun dels casos s'hauria, i "en cap cas hi ha hagut cap mena de direcció política per afavorir cap cooperativa", ha afirmat el portaveu del govern,Sigui com sigui, l'Ajuntament de Tarragona manté que les contractacions a empreses cooperatives formen part de la "normalitat" i fins i tot la regidora de la CUP,. "Moltes d'elles són empreses que es van crear al 2020-2021, amb la pandèmia", ha dit Manel Castaño, "no només treballem amb aquestes tres assenyalades, aquesta gent és gent jove que ha escollit aquest model per sobre d'altes empreses del sector on es podrien guanyar millor la vida"."Quins són els criteris per arribar a la conclusió que són empreses afins? És una percepció? Parlem de?", s'ha preguntat Castaño, que ha titllat d'"atac frontal contra tres cooperatives de la ciutat" la campanya iniciada per la regidora no adscritai més tard amplificada pel PSC.En aquest sentit, la CUP ha reiterat que tot plegat es tracta d'"una vendetta després d'anys aixecant catifes, davant la proximitat del judici d', els nervis els traeixen". Inés Solé ha recordat a més que. "Exigim una disculpa pública cap a aquestes cooperatives", ha reclamat Solé. Alhora ha demanat que "e".Tot plegat es resoldrà el dia 30 de novembre, quan el comitè d'ètica es reunirà per avaluar la petició feta pel PSC. A banda, els socialistes han portat el cas a l'. Segons el govern, d'aquesta manera els socialistes han "insinuat la poca credibilitat dels tècnics" en procediments que han assegurat que són "impecables".