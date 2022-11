L'Estat construirà un pont sobre les vies per entrar i sortir del polígon Entrevies de Tarragona

La senadora del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – EH Bildu,, ha fet un gest avui a favor de la negociació pressupostària amb la incorporació de diverses esmenes transaccionades de la formació republicana mitjançant les quals “hem aconseguit desencallar un projecte molt necessari i reivindicat per Tarragona com és la”.La tarragonina destaca que aquesta esmena és de, els quals aniran destinats a donar resposta a una “reivindicació que fa temps que està pendent”.La senadora republicana apunta que de moment l’anomenada la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (LPGE) comença el seu tràmit al Congrés, però que encara queda camí per recórrer des de l’òptica de la negociació durant els pròxims dies, abans no puguem donar per fet un acord definitiu. “Durant aquest procés, serem exigents en la defensa d’allò que creiem que és just per Catalunya, i la gent de les comarques tarragonines”.Dijous està prevista la votació de la LPGE al Congrés que continuarà el seu tràmit aldurant el mes de desembre, i en el cas de ser incorporades noves esmenes a la cambra alta legislativa, hauran de ser ratificades finalment en una nova sessió plenària al Congrés.Per la seva banda, l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà afirma que “l’obra del nou pont és imprescindible per poder garantir la mobilitat en aquest polígon i per incrementar el grau de seguretat i de connectivitat de tota aquesta zona. A banda, també beneficiarà la competitivitat de les empreses que hi ha”.El republicà afegeix que “des de l’Ajuntament fa molt de temps que treballem per resoldre la situació del polígon Entrevies i la solució va per bon camí. La construcció del nou pont és una necessitat a la qual se li ha de donar una resposta urgent”.L’alcalde recorda que aquest polígon suporta una gran activitat logística, on hi treballen centenars de persones a les quals se’ls ha de garantir una sortida en condicions de la zona. “Ha quedat palès que és del tot inviable que aquest polígon només tingui un accés i remarquem que aquesta intervenció és imprescindible perquè Entrevies compti amb dos punts de sortida diferents. Estem parlant de seguretat i de mobilitat”, clou Ricomà.