Tarragona se suma a la setmana europea de la prevenció de residus

es torna a sumar enguany a laamb una acció conjunta entreTarragona, la conselleria dei l'empresa municipal de Mercats de Tarragona. Es tracta d'una campanya de sensibilització envers la importància de reduir al màxim la producció de residus que s'adreça als comerços i als mercats municipals.La primera acció ha tingut lloc avui, dimarts 22 de novembre, al mercat ambulant de la. Diverses educadores ambientals han treballat amb elsd'aquest mercat ambulant i han repartit bosses de la compra i bosses reutilitzables de. Aquesta acció es repetirà, en el mateix mercadet, aquest dijous 24 de novembre. Demà, dimecres 23 de novembre i divendres 25 de novembre les educadores ambientals es traslladaran a la zona comercial de lai de l'per informar tant a comerciants com a clients i clientes.El conseller de Comerç i president de l'empresa de Mercats de Tarragona,, ha subratllat que "el tractament dels residus als mercats i mercadets de la ciutat ha estat sempre una prioritat per a nosaltres. En col·laboració amb la conselleria de Neteja Pública de l'Ajuntament, fa temps que apliquem mesures per tal d'optimitzar i fer més eficient la recollida de residus als nostres recintes". En aquesta ocasió, Nadal ha agraït la tasca que s'ha realitzat des d'Europe Direct Tarragona "per fer possible aquesta nova campanya de sensibilització conjunta".Per posar un exemple de la quantitat de residus que es genera en l'àmbit comercial, només al Mercat Central, segons dades recollides l'any passat, es recullen 4.200 quilograms d'orgànica, 756 quilograms de resta i 240 quilograms de caixes de fusta cada setmana.La Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR), nascuda el 2009 com a projecte de LIFE+ finançat per la Unió Europea, és la campanya de conscienciació més gran sobre la prevenció de residus a Europa. "Enguany ens hem centrat en una acció comunicativa adreçada, especialment, als comerços i als mercats municipals amb l'objectiu d'informar i reforçar les bones pràctiques en la gestió de residus derivats del consum, enfocant-nos amb el cost econòmic i ambiental de gestionar-los malament", ha manifestat el conseller d'Europe Direct Tarragona,La Setmana Europea de la Prevenció de Residus se centra en les tres 'R': Reducció de residus, reutilització de productes i reciclatge de materials; i amb altres accions de neteja per conscienciar sobre la problemàtica dels residus abocats al medi natural. "Des de l'Europe Direct Tarragona treballem aquestes accions, al llarg de l'any, amb la participació d'entitats ambientals i centres educatius", ha explicat Castaño, que ha recordat que aquesta campanya de sensibilització als comerços i mercats municipals forma part del programa d'activitats d'Europe Direct Tarragona, des d'on continuem treballant amb accions que permeten aterrar en clau local les prioritats que marca la Comissió Europea".