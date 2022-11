La Diputació inicia les obres de millora de les carreteres que connecten Alcover i el Milà amb l'A-27

Laha iniciat aquest dilluns la reforma de les carreteresque uneixenamb l'passant pel. L'objectiu de les actuacions és millorar la seguretat, l'ordenació i la pacificació del trànsit en aquestes vies. De fet, les obres inclouen la reforma de la travessera del Milà, una actuació que farà més segura aquesta via, millorant-hi la convivència de vehicles i vianants.Entre d'altres, el projecte de remodelació de la TV-7221 i la T-722 preveu la construcció de dues rotondes i l'ampliació de la calçada fins als 8 metres. A més, també es durà a terme tota la canalització per a la fibra òptica. Les obres tindran una durada d'un any, suposaran una inversió de 2,6 milions d'euros i permetran reformar un tram de 4,5 quilòmetres per on cada dia hi circulen uns mil vehicles.