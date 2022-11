Les activitats de Nadal a Tarragona recuperen la «normalitat»

Aquest dilluns s'ha presentat el programa d'activitats de Nadal. Foto: Josep M. Llauradó

Més d'un centenar d'activitats ompliran aquests mesos de desembre i gener la ciutat deenfocades a celebrar la festivitat nadalenca. Amb el lema "Per unmés proper que mai", es tracta d'un "programa transversal, conjunt i potent" que recupera la "normalitat" després de lasense restriccions. Una d'elles és el fet de poder repartir caramels, tal com és tradicional, durant la, mentre que es manté el, per al qual caldrà fer reserva a partir del 15 de desembre amb una fiança de 2 euros.La data d'estrena serà aquest mateix divendres 25 de novembre amb l'encesa dels llums de Nadal, a partir de dos quarts de sis de la tarda. L'acte, dissenyat com si fos el Conte de Nadal de, durarà fins a les 7 del vespre i comptarà amb la participació de la secció juvenil de la(BUMT). A més, a la mateixa Rambla Nova s'hi instal·larà un altre escenari que acollirà activitats de tota mena, també d'entitats. Un altre element que es manté és el de l'equip d'actors que acompanyen el Pare Noel pels comerços, així com elel dia 31 de desembre al matí.Per la seva banda, tant el centre de la ciutat com els barris de Ponent disposaran d'un circ, alhora que també hi haurà rocòdrom en diferents zones de la ciutat. L'Home dels Nassos, l'últim dia de l'any, es passejarà aquest cop pels barris mariners, com ara el Serrallo, el barri del Port o la Vall de l'Arrabassada, abans d'anar cap a la plaça de la Font. Properament es presentaran al detall els actes del Parc de Nadal, que tindrà el seu inici el 27 de desembre. La programació sencera es pot consultar al web municipal