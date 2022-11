​El PSC envia al Comitè d'Ètica i a Antifrau el cas dels contractes menors a «cooperatives afins a la CUP»

La portaveu del grup municipal del PSC,, ha anunciat que el partit ha enviat all'a la La setmana passada, els socialistes tarragonins van explicar com, d'ençà que la formació anticapitalista està al govern, l'Ajuntament ha incrementat en un 1.200% la facturació amb empreses, les quals "els seus treballadors i treballadores són militants de la CUP", segons diu el PSC en un comunicat, un fet que han negat des de les mateixes cooperatives. Davant aquests fets, el PSC afirma que portarà aquest cas a l'Ramos ha volgut posar de manifest la "falta d'ètica" de les conselleres de la CUP en aquest suposat cas de ": "És del tot incongruent, que mentre vas donant a la resta de formacions polítiques lliçons d'ètica i moral, estiguis beneficiant a cooperatives amb treballadors i treballadores que són militants teus, en detriment d'altres empreses que no són afins al teu programari", diuen des del PSC.La portaveu socialista anuncia que la seva formació preguntarà en el Comitè d'Ètica si les conselleres de la CUP han donat instruccions als tècnics municipals d'adjudicar els contractes menors a aquestes cooperatives afins a la seva formació política. Ramos també es pregunta si alguna altra empresa que hagi tingut aquestes crescudes similars: "Aquest cas és tan greu que dubtem que hi hagi cap altra empresa que hagi vist incrementada la seva facturació amb l'Ajuntament en un 1.200%". A més, el PSC continua insistint en la necessitat que les altres dues formacions del govern municipal (ERC i Junts) estudiïn les possibles mesures a prendre davant aquest cas de "clientelisme i falta d'ètica".