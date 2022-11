El FC Tarraco recull diners per pagar-se un himne de la mà d'Extracto de Lúpulo

Han arribat gairebé als 1.000 euros recaptats i queden tan sols 10 dies perquè finalitzi la campanya de micromecenatge delper crear el seu propi himne de la mà d'. El grup musical es va dissoldre al 2020, però podria retornar amb aquest objectiu, per tal de donar suport a un club d'accionariat popular que amb els anys ha aconseguit introduir la idea que un altre futbol és possible L'estudi de gravació triat és a Valls i la data per enregistrar el tema està prevista per al desembre, però per pagar les despeses han iniciat aquesta campanya per recollir un total de 1.200 euros. Comptaran amb la col·laboració de Bea, Miki Fa, i Gessamí Martín, per donar-li un estil folk a la música punk que caracteritza Extracto de Lúpulo.Per tal de poder participar-hi cal fer la donació -la més senzilla és de 10 euros- a canvi de la qual es rebran recompenses personalitzades.