Més de 250 persones reforesten la riba del Francolí al seu pas per Sant Salvador

Sota el lema Recuperem l’entorn del nostre riu, més des’han citat avui al mati al marge esquerra del, al seu pas pel, per participar en laorganitzada peri l’i amb participació de les dues entitats veïnals del barri i els ajuntaments dei deLa zona on s'ha actuat té una superfície d’uns. Una part d’aquesta superfície ja va ser objecte d’anteriors plantades, concretament el 2016 i el 2018. Aquesta vegada s’hi han plantat, pertanyents aentre les que hi ha especies arbòries pròpies de la vegetació de ribera que reforçaran la població d’exemplars que encara hi ha a la zona, com són elsi els. També s'han afegit espècies arbustives com la ginesta, el saüc i el jonc, sobretot a laper augmentar ladel sotabosc fluvial.L’activitat ha comptat amb la participació de, President de l’Associació Aurora,, director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona,, regidor de l’Ajuntament de Constantí i els consellers de l’Ajuntament de Tarragona,La realització de la Plantada Popular implica una sèrie de treballs previs i posteriors a la pròpia acció que tindrà lloc aquest proper dissabte. L'Associació Aurora és l'encarregada de desenvolupar aquests treballs complementaris que consisteixen en el condicionament previ del terreny, la qual cosa inclou el desbrossat de canya, l’extracció del seu rizoma en alguns punts i la recollida d'escombraries, així com en unes tasques posteriors a la Plantada, que consisteixen en fer el seguiment i conservació de les espècies plantades durant 8 mesos.En tot aquest temps, es realitzaran diferents accions de reg i col·locació d'un encoixinat al voltant de les plantes per ajudar a mantenir la humitat del sòl i reduir les herbes que creixen al voltant de les noves espècies plantades.Amb aquesta acció, Repsol continua col·laborant en la recuperació i el manteniment de la ribera del riu Francolí a través de l'organització de diverses plantades populars. Aquesta activitat es realitza sempre de la mà de l'Associació Aurora, una entitat social sense ànim de lucre que té com a objectius la millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i dels seus familiars, així com la defensa dels seus drets. L'Associació Aurora cerca també la protecció, la conservació i la millora del medi ambient. És per això que entre les diferents activitats que desenvolupa Aurora destaca l'execució de projectes de recuperació d'espais fluvials, la custòdia del territori i la conservació de la biodiversitat d'espais naturals.