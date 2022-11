Les noves instal·lacions del Barnahus a Tarragona s’endarrereixen per la crisi de subministraments

Enguany s’han tractat més de 200 casos d’abusos sexuals infantils a Tarragona

Un conte dirigit a les víctimes d’abusos sexuals infantils

La implementació del servei de, que atén als, s’avançarà un any a totes les vegueries catalanes. Ho ha anunciat aquest dissabte el conseller de Drets Socials,, en el marc del dia per a la prevenció d’aquests abusos. El servei s’oferirà en centres provisionals mentre en paral·lel, es treballarà amb la construcció dels definitius.És el mateix model que s’ha aplicat a, on els professionals fa dos anys que treballen en unes instal·lacions al. Pròximament es traslladaran a un nou espai, ubicat en uns terrenys propers. La crisi de subministrament però, ha endarrerit les obres fins a la primavera, quan s’espera que estigui completament operatiu.El desplegament de la xarxa de Barnahus s’accelerarà al conjunt de Catalunya durant el 2023, segons ha afirmat el conseller de Drets Socials. El fet d’engegar el servei mentre s’aixequen els nous equipaments permetrà oferir atenció a les víctimes en un espai provisional mentre es construeix el definitiu. D’aquesta manera, s’avançarà un any les previsions inicials del Departament, que busca implementar aquest model sense dependre de terminis burocràtics vinculats a obres i licitacions.Drets Socials ha confirmat la futura existència d’aquestes unitats integrals d’atenció a infants i adolescents a, la, on ja disposen de terrenys cedits pels ajuntaments. La voluntat del Govern és ampliar aquesta llista fins arribar als tretze Barnahus, un per vegueria. De moment, es desconeix la resta de ciutats on s’ubicaran els centres, ja que les converses per determinar-ho continuen obertes. Actualment, Tarragona té l’únic Barnahus en actiu, el qual ha servit com a prova pilot per estendre arreu del país l’estratègia d’atenció als menors víctimes d’abusos sexuals.Pel que fa a les noves instal·lacions que s’estan construint al complex educatiu de la Laboral de Tarragona, està previst que estiguin a ple rendiment a partir de la primavera, tal com ha assegurat el conseller Carles Campuzano. Fa poc més d'un mes, el Departament preveia acabar les obres a finals d'enguany. El conseller ha justificat el retard per la crisi de subministraments causada per la guerra a, que també comportarà un increment de costos en la resta d’equipaments de Barnahus. Així, la construcció de cadascun d’aquests centres podria rondar el milió d’euros, que es costejaran amb una partida dels fons europeus reservada per aquest projecte.Segons fonts del Departament, des de principis d’any s’han tractat 223 casos d’abusos sexuals infantils al Barnahus de Tarragona, mentre que l’any passat en van ser 197. Es tracta d’un augment que segons la directora de la DGAIA, Ester Cabanes, respon al “clima de confiança” creat a la zona que propicia denunciar aquests delictes.Cabanes ha remarcat la importància del “treball en equip” de tots els departaments implicats en el tractament d’aquests casos, així com el coneixement per part de la societat de l’existència d’aquest servei. En aquesta mateixa línia, el conseller Campuzano ha insistit en la necessitat d’aplicar polítiques de prevenció per evitar noves situacions d’aquest tipus. Des de la posada en marxa d’aquesta unitat a Tarragona el març del 2020, s’han atès 526 casos d’abusos sexuals a infants i adolescents.Actualment, l’equip professional del Barnahus de Tarragona està format per vuit persones; un coordinador, un administratiu i tres parelles formades per treballadors socials i psicòlegs. De moment, no es preveu ampliar-lo coincidint amb el trasllat a les noves instal·lacions.En el marc de la visita a les futures instal·lacions tarragonines d’aquesta unitat, s’ha presentat el llibre Anem a la Barnahus, que pretén familiaritzar els nens i nenes amb el projecte i que el vinculin als professionals que hi treballen. També inclou diverses activitats per promoure la comunicació i la confiança en els infants que poden haver patit abusos sexuals.