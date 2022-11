Marc Pedraza, víctima d'abusos per part d'un docent: «Porto 24 anys en silenci, vull que la gent es tregui la por»

L'exalumne de l'escola Baltasar Segur de Valls,, ha denunciat públicament aquest divendres que va patirper part d'un professor quan estudiava cinquè de primària en aquest centre. El jove ha assegurat que no és l'única víctima i que és molt possible que hi hagi una desena més d'afectats."Porto, vull que la gent es tregui la por", ha afirmat. Per això, diu, ha fet un pas endavant per trencar amb el silenci i amb el fet que fos vox populi que el docent cometia els abusos. Pedraza ha explicat la seva història en l'acte organitzat per l'(ASAFIT), celebrat a Tarragona. Conjuntament amb dos companys més interposaran una denúncia dilluns vinent.