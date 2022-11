Liciten l'adequació del camp de rugbi de l'Anella Mediterrània a Campclar

L'ha tret aaquest divendres l'adequació delde l'. Les obres preveuen la substitució de la gespa natural peri una sèrie de millores, en especial en aquells aspectes que tenen incidència en la seguretat en els jugadors, perquè s'hi puguin dur a terme competicions d'àmbit nacional i internacional.En paraules de la consellera d'Esports, María José López, "aquest és el pas decisiu i defnitiu per solucionar un problema d'ús de l'equipament i per donar resposta a una reivindicació del Club Rugbi de Tarragona". "Continuem donant vida a les instal·lacions de l'Anella Mediterrània i ho fem, com en el cas del Palau, pensant en l'esport base tarragoní i en els grans esdeveniments que la ciutat mereix acollir", ha conclòs la regidora.El pressupost màxim és de 410.546 euros i el termini d'execució dels treballs serà de 12 setmanes. Les empreses poden presentar ofertes fins al 12 de desembre.