El sector químic de Tarragona mesurarà l’emissió de butadiè en episodis puntuals de contaminació

Preocupats per la pèrdua de confiança

Les empreses del sector petroquímic de Tarragona mesuraran el butadiè en episodis concrets i recolliran més dades de la qualitat de l'aire, més enllà de les mitjanes que es calculen actualment. Així ho han anunciat els màxims responsables de, així com l', en la taula rodona celebrada aquest divendres, impulsada per l'També han reiterat el compromís de publicar els pics d'aquest producte químic a partir de l'any vinent. Així mateix, el sector químic s'ha mostrat preocupat per la falta de confiança per part de la societat tarragonina arran d'incidents com el d'. Tot i això, creuen que han fet els "deures" per recuperar la confiança perduda.La indústria petroquímica ha començat a mesurar aquest any els episodis puntuals d'emissió del component químic 1,3 butadiè. "És un contaminant que ens ocupa i que ens preocupa", ha assegurat el vicepresident de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) i director de Repsol a Tarragona, Javier Sancho. L'any vinent, l'Observatori de la Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona ja recollirà els pics d'aquest contaminant en l'informe anual. "És una forma de tenir més coneixement per saber quin és l'impacte de la nostra activitat en la qualitat de l'aire", ha afegit Sancho.Fins ara, les estacions de mesurament només registraven les mitjanes anuals, però l'Observatori recollirà dades puntuals de contaminació ambiental a partir de 2023. El seguiment d'aquest químic se sumarà als registres de benzè, que es mesura puntualment des de l'any 2008, tal com marca la normativa europea.El president de l'AEQT i director del complex industrial de DOW a Tarragona, Ignasi Cañagueral, ha afirmat que el sector s'enfronta al "repte de generar més dades". "Potser ens falten algunes millores, per exemple, identificar episodis puntuals, més enllà de les mitjanes", ha dit. D'altra banda, ha manifestat que el que realment preocupa a la societat és l'impacte que tenen els episodis de contaminació sobre la salut.Repsol, DOW, BASF i Covestro a Tarragona, a més de l'AEQT, estan preocupats per la pèrdua de confiança per part de la població de les comarques tarragonines en els últims anys arran dels diversos incidents. Per capgirar la situació, les empreses diuen que treballen per recollir més dades de la qualitat de l'aire. Cañagueral ha lamentat que es qüestionin la "credibilitat" de les xifres. "Sembla que siguin dades de part", ha dit. L'Observatori de la Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona és una eina impulsada pel mateix sector químic, tot i que compta amb el suport d'algunes administracions locals, però no el del Departament d'Acció Climàtica ni el de l'Ajuntament de Tarragona.En la mateixa línia, el director de Repsol a Tarragona li neguiteja que la ciutadania hagi perdut confiança en la indústria i ha assenyalat que han de ser "capaços de generar de nou aquesta relació". "Ens hem d'explicar més bé, hem de ser més pedagògics, menys tècnics i més transparents en la informació, però no podem caminar sols. Indústria, administracions i tot el territori hem d'anar plegats amb un objectiu", ha demanat.Finalment, la directora de l'AEQT, Maria Mas, ha comentat que el Camp de Tarragona és un territori amb "una sensibilitat especial" per la qualitat de l'aire. "Això ens ha aportat com a positiu que sigui el territori europeu on tenim el major control de la qualitat de l'aire", ha tancat.