Educació investigarà els presumptes abusos sexuals comesos en una escola de Valls per un docent

Elinvestigarà els presumptescomesos per un docent a un alumne de l', després que la víctima hagi fet públic aquests fets al digital La República Checa. Des del Departament manifesten un "rebuig total i una condemna enèrgica" davant de qualsevol mena d'abús i anima la víctima a denunciar la situació.Segons fonts consultades per l'ACN, la víctima estudia presentar una denúncia als jutjats i té previst explicar els abusos patits quan cursavaal centre educatiu en un acte aquest divendres a la tarda a la plaça de la Font de Tarragona.Des del Departament recorden que es va posar en marxa la(USAV) l'abril de 2021. Es tracta del servei per atendre les situacions de violència i les demandes d'informació i d'orientació en matèria de violència i maltractaments a la infància i adolescència a tota la comunitat educativa. Per aquest motiu, indiquen, que la USAV es posarà en contacte amb la víctima per oferir-li suport.A banda, segons fonts consultades per l'ACN, podria haver-hi tres persones més de la mateixa classe de la víctima que podrien haver patit abusos sexuals per part del professor ja jubilat.