El ple del Parlament de la setmana que ve votarà la reprovació d'Elena i sobre el projecte Hard Rock

El ple delque comença dimarts de la setmana que ve votarà la reprovació del conseller de l'Interior,, a petició d'una moció presentada per. També se sotmetrà a votació una moció de la CUP que demana anul·lar el(CRT) de, conegut com el projecte de. Així mateix, els anticapitalistes demanen que no es faci efectiva la compra per valor delsdels terrenys on s'ha d'ubicar el complex. D'altra banda, els comuns han presentar una moció en l'àmbit de salut que, entre altres qüestions, demana que es garanteixi cita amb el metge de capçalera en un màxim de 48 hores.Els socialistes volen que el Parlament reprovi el conseller Elena i que el Govern "s'abstingui de fer més intromissions en l'organigrama del cos delsa fi d'evitar perllongar la incertesa generada. També reclamen que l'executiu presidit perelabori i presenti al Parlament el2023-2025.Segons el text de la moció del PSC, els canvis promoguts per Elena han generat un "gran període d'" a la direcció de la policia catalana. Considera que els canvis no han estat justificats perquè responen a "decisions arbitràries i unilaterals". "Suposant una greu intromissió en l'organització policial, que ultrapassa la potestat del titular del Departament d'Interior de nomenar el cap del cos i, si s'escau, de concertar amb aquest els membres de la", afegeix la moció que se sotmetrà a votació.Per la seva banda, ECP vol que el Parlament insti el Govern a establir un calendari pressupostari de màxim tres anys per assolir que e. Així doncs, també reclamen que abans d'acabar l'any s'aprovi l'ordre per garantir un temps d'espera menor a sis mesos per a les operacions de reconstrucció mamària, per tal que l'ordre estigui vigent l'1 de gener del 2023.