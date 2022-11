Intervingudes al Maresme i a Tarragona més de 50 tones de marihuana en plantacions simuladament legals

Els, conjuntament amb agents de laespanyola, i de lahan intervinguten desmantellar vuit plantacions a les demarcacions dei han detingut vint persones a qui se'ls atribueixen delictes contra la salut pública en la vessant dei defraudació deEl nexe comú pel que fa a les quatre fases de la investigació, era el, tot i que presumptament l'activitat que es duia a terme era el cultiu, recol·lecció i distribució de marihuana.Les plantacions no disposaven els permisos administratius necessaris per a un cultiu legal, i les societats es camuflaven sota una societat mercantil i situant-se entre altres naus amb activitat industrial legal.La investigació es va desenvolupar en quatre fases en la qual es van desmantellar un total de vuit macroplantacions de marihuana, la gran majoria a la zona del, i on es van intervenir més de 50 tones d'aquesta substància vegetal. En relació a les dues primeres fases, s'hi van intervenir un total d'11 tones de substància estupefaent.La tercera fase de la investigació es va iniciar després d'haver trobat documentació en una de les entrades i perquisicions d'una societat mercantil situada a la demarcació de Tarragona i que suposadament tindria relació amb les plantacions anteriorment desmantellades.Les gestions d'investigació van permetre ubicar una finca rústica on es trobaria una de les plantacions, que estava situada en una zona forestal a una localització de difícil accés com a conseqüència de l'orografia del terreny, sumat al fet que la finca disposava de mesures de seguretat, va fer que la recerca resultés molt complexa.Finalment, el mes de setembre es va realitzar una entrada i perquisició a la finca, on es van localitzar més de. En aquest operatiu cinc persones van ser detingudes.La investigació va continuar activa fins al mes d'octubre passat quan es van desmantellar dues noves plantacions de marihuana, en el terme municipal de. Com havia passat fins ara, les plantacions es trobaven camuflades sota suposades plantacions de cànem legal.En aquesta quarta i última fase es van intervenir a la finca més dede marihuana i es van detenir quatre individus més i per defraudació de fluid elèctric, ja que la plantació comptava amb unEn aquesta última fase, els investigadors han detectat una major, amb una elevada inversió en eines i instruments per al cultiu i producció de les plantes. A l'interior de la plantació es va trobar una sala tipus búnquer amb parets reforçades, per a evitar el robatori de la substància estupefaent.El balanç final de la investigació conclou amb la intervenció de. Aquesta aprehensió comprèn les més demés les 19 tones de cabdells secs aptes per a la seva distribució.A més s'han confiscat un total de dues armes de foc, quatre armes d'aire comprimit i una arma blanca i s'ha intervingut multitud de material informàtic i eines i material per al cultiu i producció i emmagatzematge de la substància vegetal: més de 3.000 llums de creixement, humidificadors i sofisticades màquines recol·lectores entre altres.