El consistori calcula desfer-se de la plataforma del Miracle al 2024

La part superior de la plataforma del Miracle, abandonada. Foto: Josep M. Llauradó

Lade ciment de lapodria desaparèixer al. Segons un anunci fet pel consistori, la macroestructura, de dues dècades d'història , la redacció del projecte amb fons europeus podria estar enllestida en cinc mesos i, a l'octubre de 2023, s'iniciarien les obres de desmuntatge per finalitzar la reurbanització de la zona a principis de 2024.La intenció del govern actual és convertir l'espai en una plaça i treure d'allà les places d'aparcament. Tot plegat, però, serà després de les, per la qual cosa el projecte pot variar en funció de quin en sigui el resultat.En qualsevol cas, el consistori ja ha anunciat la seva voluntat de reaprofitar gran part del material de la plataforma, si bé encara es desconeix el pressupost exacte que necessitarà desemborsar l'administració per desfer una estructura que va néixer amb el govern de CiU, ambal capdavant.En total, la zona ocupa 6.500 metres quadrats i acull també un mòdul de vigilància per a la Creu Roja, un altre per a banys públics i una guingueta que actua de bar a l'estiu.