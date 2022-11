Reobriran les portes del Mòdul 6 de la Tabacalera per a activitats culturals

La conselleria de Cultura de l'reobre l'edifici deaquest dissabte i durant tot el mes de novembre i inicis de desembre per acollir diferents propostes. Per una banda, i després de l'èxit d'aquest estiu, l'espai Tabacalera torna a acollir eli, per una altra, elacull la instal·lació, de la mà deAquesta edició de tardor de En Dansa, que arriba amb totes les entrades exhaurides per a les dues primeres funcions, s'estrena aquest dissabte 19 de novembre ambde la companyiaamb la companyia. La segona cita serà el 3 de desembre ambde la companyiade la companyia. Les dues propostes estaran dinamitzades pel director teatralAquest hivern, el cicle En Dansa s'expandirà també cap a la Part Alta i, el 21 de gener, amb l'Antic Ajuntament com a punt de partida, es podrà veure Lucía – Apocalipsi – Pietà de la companyia La Dama i, el 3 de febrer, Latidos amb el Ballet Amaia Dorronsoro. Les dues actuacions es combinaran en un recorregut per diferents espais ocults de la Part Alta sota el guiatge de Nemesis arqueologia i difusió cultural.També Mèdol Centre d'Arts Visuals envaeix el Mòdul 6 de l'emblemàtic edifici de Tabacalera a partir d'aquest dissabte per presentar la instal·lació Dimonis, una producció del grup de música experimental cabosanroque.El local, que va servir defins que va tancar la fàbrica l'any 2005, ha estat condicionat per acollir l'últim muntatge destacat de la programació de Mèdol per aquest 2022 i s'incorpora d'aquesta manera al mapa d'espais culturals de la ciutat. Tal com ha expressat la consellera, "l'arranjament per a usos culturals de l'antic magatzem és una de les grans i històriques reivindicacions ciutadanes". Tot i que el Centre d'Arts tingui la seva seu principal a, part de la seva activitat es desenvolupa en altres espais de la ciutat per tal de contribuir a la disseminació de la cultura. "Aquesta primera activitat de Mèdol a Tabacalera neix amb la voluntat que el Mòdul 6 esdevingui un espai cultural de continuïtat i pugui acollir futures activitats des d'una perspectiva contemporània. Avui reobrim les portes i això ens marca l'inici d'un camí, una nova aventura que iniciem aquest dissabte. Hem engegat la màquina per què poc a poc vagin passant coses en aquesta espai", ha manifestat Inés Solé.La instal·lació Dimonis apropa al visitant almés desconegut tot endinsant-se en les notes que va prendre entre 1890 i 1893, quan participava com a mossèn en sessions d'exorcisme en un pis del barri del Born, a Barcelona, i fa d'aquells fets una nova interpretació artística. El resultat és una gran instal·lació sonora i plàstica de cabosanroque estrenada el 2020 i ara en itinerància a Catalunya. 10 instal·lacions plàstic-o-sonores per reflexionar sobre el fenomen de la possessió i les seves implicacions socials, estètiques, biològiques i teatrals.En la producció hi han participat el, el, el, lai la, i compta amb la col·laboració del cantaori la ballarina