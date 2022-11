Surten a licitació les obres de la coberta de la comissaria de la Guàrdia Urbana de Tarragona

Descripció de l'edifici

Aquest dijous al matí s'ha publicat la licitació del projecte d'obres d'de ladeal, amb motiu del procés de degradació, principalment causat per filtracions d'aigua, que ha patit l'edifici des que es va posar en funcionament l'any 2013.La consellera de Seguretat Ciutadana,, ha destacat la bona notícia ja que "aquesta problemàtica s'ha anat incrementant amb el pas del temps i ara es començava a fer molt difícil treballar amb les constants fuites d'aigua". Guzmán ha recordat "que el problema ve de lluny i que els dèficits d'aquest edifici no son de falta de manteniment, sinó d'una mala construcció en el seu origen" i "ara per fi, es podran començar a resoldre".L'ajuntament vol portar a terme una intervenció consistent en la renovació de la impermeabilització d'aquelles parts de la coberta que presenten problemes d'estanquitat. L'edifici téa diferents nivells.Un tipus de coberta està acabat amb paviment flotant a base de lloses de formigó porós amb aïllament tèrmic i l'altre està acabat amb graves, que son totalment permeables, que es on cal intervenir, ja que s'han registrat diversos punts de filtració. I tot i que la coberta preveu dues canals de recollida d'aigua de la pluja, no es suficient en episodis de fortes pluges i això ha fet que apareguessin les filtracions.La intervenció preveu la retirada de la grava i de l'aïllament antic, així com la neteja i sanejat de la superfície. Un cop fet això, es reforçarà la impermeabilització existent i es tornarà a col·locar el paviment flotant a base de lloses de formigó, així com la grava extreta.Es preveu una durada màxima dels treballs de dos mesos i no afecta la seguretat del personal de la comissaria.La comissaria de la Guàrdia Urbana és un edifici aïllat que es configura en tres mòduls units entre sí interiorment mitjançant dos llargs passadissos. La seva construcció es va iniciar l'any 2009 però no va finalitzar fins al 2013, atesa la paralització de les obres per motius econòmics.L'edifici compta amb la planta soterrani, planta baixa i una planta pis i alberga despatxos, oficines, sala de control, sala de briefing, armer, vestidors, gimnàs i dos grans aparcaments, entre d'altres. La superfície construïda total es de 6.672m2.