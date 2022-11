Comença el judici contra un grup criminal acusat d'un delicte d'assassinat durant un robatori amb violència a Masllorenç

Penes de més de 40 anys

L'ha començat a jutjar aquest dijous sis persones acusades dels delictes d', de temptativa d'assassinat, pertinença a, robatori amb violència i d'un delicte contra la salut pública. Els fets es remunten a l'any 2019, quan un dels acusats va planejar un robatori en un habitatge de, on hi havia marihuana que posteriorment van revendre.Segons l'escrit d'acusació, els processats van assestar diversos cops amb una eina "perillosa" a una de les víctimes, provocant-li la mort, i també van apunyalar a una altra.Les defenses sol·liciten l'absolució. El judici es fa amb jurat popular.Dos dels sis acusats es troben en presó provisional des del 16 de maig de l'any 2019 i la meitat d'ells tenen antecedents penals no computables amb aquesta causada. A més, un dels individus era menor quan van passar els fets i fill d'un dels integrants del grup, el qual ja va ser condemnat pels fets i declararà per videoconferència en qualitat de testimoni. Segons el relat de l'escrit d'acusació, un dels processats era coneixedor que a l'habitatge anomenat, situat a Masllorenç (Baix Penedès), hi havia. Davant d'això, el fiscal assenyala que van decidir entrar a robar la marihuana amb l'objectiu final de revendre-la per obtenir unEls fets es remunten a les vuit del vespre del dia 19 de febrer de 2019 quan la banda va entrar al domicili amb instruments "perillosos", com una pota de cabra i ganivets de "grans dimensions" i duent passamuntanyes. Segons l'acusació, les víctimes eren pare i fill, i no van tenir l'oportunitat de defensar-se davant la violència dels lladres. En l'escrit, el fiscal indica que els acusats "amb l'ànim de posar fi a la vida d'ambdós i sent conscients que la seva actuació suposaria la mort", van propinar diversos cops al cap, cames i coll amb la pota de cabra a un dels homes -el pare-, els quals li van provocar la. També van apunyalar a l'altre l'home -el fill- per tot el cos.L'agressió va provocar a la primera víctima diverses lesions i el seu estat va empitjorar progressivament fins a la seva mort el 6 de maig del mateix any. La mort va ser causada per uncausat per l'actuació dels acusats, segons indica el document acusatori del ministeri públic. Pel que fa a l'altra víctima, també va patir múltiples lesions, amb seqüeles, que li van suposar dies d'. Amb la seva actuació, els acusats van aconseguir apoderar-se 1,5 quilograms de marihuana, que van tallar i pelar per vendre. Els beneficis de la venda van sumarque es van repartir.La fiscalia considera que els fets són constitutius d'un delicte d'assassinat, d'un delicte de temptativa d'assassinat, d'un de robatori amb violència en casa habitada, d'un altre contra la salut pública, i d'un delicte de grup criminal. Per tot plegat, demana 44 anys de presó per l'home que va impulsar l'assalt, a qui li atribueix tots els delictes, i 43 anys pels mateixos delictes pels altres quatre integrants del grup. També sol·licita una pena de dos anys de presó per a un dels acusats per un delicte contra la salut pública. Pel que fa a la responsabilitat civil demana una indemnitzacióEn els al·legats, el fiscal ha assegurat que durant les sessions del judici, que s'allargarà fins a mitjan desembre, es provaran que els acusats van entrar al domicili amb armes, amb una "gran violència i innecessària" que van provocar la mort d'una de les víctimes.Per la seva banda, les defenses han demanat l'absolució dels seus representants. Alguns dels lletrats han assegurat que no està acreditada la participació dels seus representants i que no es podrà acreditar que es van sostreure la droga perquè els cossos policials no van intervenir les plantes de marihuana. En la primera jornada, s'han fet les qüestions prèvies i els al·legats de totes les parts. El judici es reprendrà dilluns vinent amb la declaració de dos dels acusats, la resta ho faran en l'última sessió.