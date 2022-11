La Fira de l'Oli Nou de la DOP Siurana arriba a la plaça Corsini el 25 i 26 de novembre

Laarribarà ael divendres i dissabte, 25 i 26 de novembre, coincidint enguany amb el. Durant dos dies s'oferirà als visitants l'oli del raig, el primer de l'any.Les parades dels'impliquen en aquesta consolidada cita i repartiran les butlletes del tradicional sorteigque serà dissabte 26 a la tarda. La Fira de l'Oli DOP Siurana de Tarragona, que enguany arriba a la seva, comptarà amb sessió de vermut, que es complementarà amb la recaptació de diners per al Banc dels Aliments, però també berenars per la mainada, així actuacions musicals, tallers infantils, tallers de tast d'oli, sense oblidar la tarda de dissabte a ritme de swing.Una edició més, i ja en van set, la Fira de l'Oli nou de Tarragona serà solidària amb el Gran Recapte del Banc dels Aliments. La recaptació del vermut del dissabte anirà íntegrament destinada al Banc dels Aliments. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració dels vermuts de la cooperativa de Montbrió (Montebrione) i d'Unió Origen (Or del Camp), i el suport del Gremi de pagesos de St. Llorenç i St. Isidre.