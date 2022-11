Les exportacions cauen un 8,4% a Tarragona i l'Ebre

Lesa les comarques dei leshan caigut fins alsal mes de, un 8,4% respecte del mateix mes durant de l'any passat, segons les dades delfetes públiques aquest dijous.Entre el mes de gener i el mes de setembre, les exportacions s'han xifrat en 7.946,8 milions d'euros, un creixement acumulat del 12,4% enguany. Els productes més exportats a les comarques tarragonines i ebrenques continuen sent els productes químics, per un valor de 330,2 milions d'euros, tot i que suposa una caiguda del 10%, mentre que augmenten les exportacions de productes alimentaris, begudes i tabac un 14,5%, amb vendes per valor de 117,5 milions d'euros.Pel que fa a l'acumulat, les exportacions de productes químics s'ha xifrat en, que suposa un increment del 24,7% respecte als mesos de gener a setembre del 2021. En el cas de l'sumen un valor de(amb un increment del 13,2%, gairebé igual al del mes d'agost). Durant els primers nou mesos de l'any, la importació de productes químics s'ha enfilat als 2.412,9 milions d'euros i l'alimentació en 1.863,3 milions, amb un augment del 33,1% i 57,1%, respectivament.D'altra banda, les importacions a Tarragona i l'Ebre s'han enfilat fins als 1,618,9 milions d'euros al setembre, un 23,5% més que fa un any (i representen el 3,9% de les importacions estatals).