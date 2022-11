El PSC assenyala que les cooperatives de Tarragona han multiplicat la facturació amb l'entrada de la CUP al govern

Ho va dir al setembre la regidora no adscritai ara ho repeteix el. Segons la portaveu socialista,, des que lava entrar al govern deles empreses cooperatives "han incrementat en un 1.200% la seva facturació amb l'Ajuntament". Es tractaria, segons ha apuntat Sandra Ramos, d'empreses "afins" als qui ha adjudicati sobre els quals "hauran de donar explicacions a la seva assemblea davant la falta d'ètica".Ramos s'ha referit específicament a tres empreses:, que formen part de la, creada recentment. En total, els beneficis s'han incrementat en "més de" quan "aquestes conselleres són les primeres a donar lliçons d'ètica i moral a la resta de grups polítics del consistori", en referència a les regidoresLa cooperativa El Far per exemple va se l'encarregada aquesta passada Santa Tecla de fer el cartell de les festes amb 19 persones amb capacitats diverses , juntament amb la Fundació Topromi. Sobre aquesta empresa, el PSC destaca que ha passat de facturar 10.059,18 euros a 62.091 euros a l'Ajuntament, entre l'abans i el després de l'entrada de la CUP a l'executiu. Passa el mateix amb Gamlab, una companyia que abans de 2021 no tenia cap relació contractual amb el consistori però que tot just després ha aconseguit facturar 39.543,67 euros. La situació es repeteix amb Escamot, que ha facturat 26.093,95 euros a partir d'aquest moment del mandat i que tot just ahir es donava a conèixer un nou contracte per a camins escolars . "És un no parar", detalla la portaveu del PSC.I és que segons assegura Sandra Ramos "els treballadors/es i fundadors/es d'aquestes cooperatives són militants de la formació a Tarragona ciutat". A més, recorden que La Teulada ja ha rebut una subvenció de 75.000 euros de l'Ajuntament pel seu nou local, a la qual se li ha de sumar els 200.000 euros d'ajuda que li va transferir la Generalitat.Ramos anuncia que, demà al plenari, demanaran explicacions a l'alcalde i realitzaran una bateria de preguntes per resoldre "els molts dubtes que generen aquestes informacions". El PSC afirma que "si les respostes no són satisfactòries", obren la possibilitat a demanar "destitucions". També, expliquen que donaran l'oportunitat a ERC per "estudiar les possibles mesures legals que requereixi aquest tema".