El reciclatge mecànic i químic dels polímers, tema central dels tallers de la Setmana de la Ciència

Durant les dues propers setmanes,passaran pel Campus Sescelades de laper participar en una nova edició dels tallers URV-AEQT que es fan en el marc de la2022. Aquesta activitat proposa diferents experiments científics, que enguany estan centrats en el, amb la finalitat de promoure la circularitat dels materials polimèrics.Aquest dimecres s'ha celebrat l'acte oficial d'inauguració d'aquests tallers, que acabaran el divendres 25 després de dues setmanes d'activitat al campus. La iniciativa, que laofereix des del 2014 amb el suport de l'AEQT -amb l'única interrupció de l'any 2020, com a conseqüència de la pandèmia-, té com a finalitat aproximar els i les joves a diversos continguts relacionats amb la química i la tecnologia d'una manera planera i atractiva, per tal que, així com despertar vocacions científiques.L'edició d'enguany està marcada pel reciclatge dels polímers, de manera que en els diferents tallers poden experimentar la síntesi d'una escuma sintètica; dissenyar un procés de separació automatitzada del material que es recull al contenidor de reciclatge groc i separar-ne una mostra -simulada-; reciclar mecànicament i química dos dels polímers separats i, a més, investigar experimentalment la utilitat d'un polímer per al cultiu en sòls molt àrids.En l'acte de presentació de l'activitat, el president de l'AEQT,, ha destacat que aquesta és una activitat estratègica per a l'AEQT i per això l'associació porta tants anys impulsant-la: "Per nosaltres és important donar a conèixer com la química, com a ciència i com a indústria, aporta solucions als grans reptes que té la societat, i aquests tallers ens ajuden a fer-ho entre un públic tan important com són els escolars". Cañagueral ha afegit que, a més, activitats d'aquest tipus estan alineades amb una altra prioritat de l'AEQT: "El foment de les vocacions científiques. Estem segurs que entre els més de 1.200 alumnes que passaran per aquests tallers hi ha molts futurs professionals del sector químic".De la seva banda, el rector de la URV,, va posar èmfasi en la importància d'organitzar activitats d'aquest tipus, que "són una mostra de com la URV s'implica en facilitar que el coneixement arribi a la societat". Segons el rector, amb la Setmana de la Ciència "arribem a tot el territori i a persones de totes les edats"A l'acte també ha participat el Director dels Serveis Territorials del Departament d'Educació a Tarragona,; el vicerector de Política Científica i Projectes Interdisciplinaris de la URV,, la comissionada de Relacions amb el Departament d'Educació de la URV,; la secretària de la Facultat de Química de la URV,; el degà de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la URV,; el director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la URV,; el sotsdirector de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de la URV,; la Directora Gerent de l'AEQT,i l'ambaixador del programadel Departament d'Educació,