Adjudicat el disseny dels camins escolars a Tarragona

L'(IMET) ha adjudicat el disseny i l'acompanyament per la implantació del bus a peu en quatre centres escolars que es decidiran en les pròximes setmanes, després de parlar amb els equips docents i les famílies. Es tracta del, també anomenat, un grup organitzat d'escolars que realitzaran caminant el trajecte de casa a l'escola acompanyats per adults i seguint unes rutes segures prèviament establertes. Els treballs s'han adjudicat a l'empresaper un import deamb l'IVA inclòs.A partir d'ara, s'obrirà un procés de participació i debat amb els quatre centres escolars escollits per dissenyar, conjuntament amb els infants i les famílies, els recorreguts segurs amb les parades que tindrà cada trajecte per tal que els alumnes es vagin adherint al bus a peu. L'objectiu és que aquests primers camins escolars siguin una realitat abans de finalitzar aquest curs 2022-23.Tot i que el bus a peu es posarà en marxa aquest curs en quatre escoles, el regidor d'Educació,, ha apuntat que el projectei que, els que ho desitgin, poden avançar internament o fer accions puntuals. "L'objectiu és continuar el projecte de cara als pròxims cursos i col·laborar amb tots els centres", ha afegit.Amb l'adjudicació del disseny i l'acompanyament en la implantació del bus a peu s'inicia la segona fase per fer realitat els camins escolars a la ciutat. El projecte es va iniciar l'any passat quan des de l'IMET es va impulsar un procés participatiu amb onze escoles de la ciutat. A la vegada, també es va engegar un treball intern entre diverses conselleries de l'Ajuntament de Tarragona. Entre altres accions, en la primera fase del projecte es van dur a terme jornades de sensibilització i formació adreçades als equips directius i a les associacions de famílies d'alumnat, així com sessions informatives a la Guàrdia Urbana i al personal de Mobilitat i Urbanisme de l'Ajuntament de Tarragona.