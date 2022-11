La Capona aconsegueix 150 socis però fa una crida a doblar-los

Imatge de la planta inferior de la llibreria La Capona de Tarragona dedicada al públic infantil i juvenil. Foto: Eloi Tost/ACN

La nova etapa de lava més enllà d'un canvi de propietaris. Arran de la jubilació dels fundadors i impulsors del negoci a finals de juny després de 25 anys de trajectòria, lan'ha agafat el relleu. Més enllà del canvi de titulars la principal diferència és la gestió, que encara està en fase de transformació. Així, la llibreria convencional que hi havia ara ha passat a estar dirigida per unacom és Combinats, que està impulsant unentre els clients. El següent pas és que aquest grup es converteixi en una, un procés que s'ha de culminar a principis de l'any que ve. Això permetrà els socis i clients tenirDe moment ja hi ha 150 clients que s'han convertit en socis mitjançant una aportació de, que se'ls retornen progressivament ambque van fent. "L'objectiu inicial era tenir 100 socis, però l'òptim són 300. Veurem si hi podem arribar de mica en mica", comenta, director de la Cooperativa Combinats.La voluntat dels impulsors quan van posar-se al capdavant de la iniciativa era "no deixar perdre un projecte cultural històric" a la ciutat i a la vegada "que es desenvolupi de manera diferent tot respectant les arrels", defensa Collado. Per això, van apostar perquè la ciutadania tingui veu en el què passa dins les parets de la Capona. "En una cooperativa de consum els socis administren el projecte per aconseguir millors preus o un format més assimilable a la seva voluntat. El projecte no se centra en l'economia i la venda de llibres, sinó en el benestar dels socis i la ciutadania en general", concreta. Així doncs, "" i els beneficis, en cas que es produeixin, "es tornen a reinvertir".Un cop el model hagi agafat forma els socis podran participar de la configuració de la programació cultural que hi haurà a la Capona. "La idea és fer propostes que generin records col·lectius. Ara estem fent l'però volem que les presentacions, recomanacions i activitats tinguin a veure amb les necessitats i voluntats dels socis", concreta. Això es vehicularà mitjançant newsletters que s'enviaran perals associats, que podran dir-hi la seva tant a través d'internet com físicament a la botiga del carrer Gasòmetre.En els pròxims dies publicaran el calendari d'activitats per les següents setmanes. "No farem només xerrades sinó que volem crear sinergies amb els comerços del costat i fer conferències, passis d'audiovisuals i qualsevol tipus d'acte en pro de la cultura", explica, director de la llibreria. L'objectiu és que més que un lloc per comprar llibres sigui "unde Tarragona posant el focus en el poble tarragoní", manifesta.Per aconseguir-ho han redissenyat i redistribuït els espais. La llibreria té tres plantes i la inferior i la superior s'han modificat. "Al pis de baix hem fet una aposta per la canalla, volem que creixin amb nosaltres", indica. De moment hi han posat, cadiretes i una zona perquè els infants puguin pintar. Els dissabtes a la tarda hi haurài fins i tot hi col·locaran un tobogan perquè no calgui fer servir les escales. Amb tot, "cada tres mesos l'espai canviarà", per fer-lo més dinàmic i atractiu, però sempre s'hi podran trobar els llibres de temàtica infantil i juvenil, així com manga, novel·les gràfiques o els gèneres de fantasia i terror.Pel que fa al pis superior és on es concentrarà el gruix literari, amb la ficció i no ficció. A les prestatgeries centrals hi han posat rodes per tal de "poder-les moure quan hi hagi presentacions de llibres" i així poder guanyar espai per fer. De moment les lleixes encara s'estan omplint. "Estem en contacte amb 70 distribuïdores. És una feina de picar pedra i esperem que a les acaballes de Nadal tot estigui ple", afirma Picas.El director de la llibreria es mostra convençut que el model que proposen és viable. "No m'he plantejat que sigui un model que no pugui funcionar", exclama convençut. A més, defensa que "ara el llibre en català està en uns percentatges històrics de venda" i sosté que en ciutats com Barcelona els models de llibreria de barri similars a la Capona que també fan activitats estan funcionant bé. "Es tracta de reformular el model tradicional", apunta. De moment, per fer presentacions i activitats, ja tenen llista d'espera.