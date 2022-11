Adjudicada la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Tarragona

L'ha adjudicat la redacció dela l'empresa Aie Multicriteri-Mcrit per un import de 59.411,00 euros amb l'IVA inclòs. A partir d'aquesta licitació, i un cop formalitzada, el projecte del pla que ha de marcar el futur de la mobilitat a la ciutat seguint elsplantejats per lahaurà d'estar redactat en el termini de 12 mesos i inclourà un procés de participació ciutadana.El pla, segons estableix el plec tècnic, haurà de contenir mesures que afectaran a la gestió de la mobilitat sostenible a nivell municipal, les quals formaran part d'un programa d'actuacions que tindrà com a objectius principals la reducció de les, de(GEH) i altres elements com els(NOx) i partícules (PMx); la reducció de la contaminació acústica i l'ocupació de l'espai públic; la millora de l'eficiència del transport com a element rellevant en la competitivitat del sistema productiu; l'accessibilitat universal per tal d'evitar que sigui un factor d'exclusió social; l'equilibri dels impactes positius i negatius de la mobilitat sobre la qualitat de vida i la salut dels ciutadans; i la reducció de l'accidentalitat.Aquest programa d'actuacions inclourà mesures encaminades a la reducció de vehicles de combustió a la ciutat i a l'establiment de les(ZBE); a la implementació de camins escolars segurs; al control de vehicles més contaminants, amb mesures fiscals o limitació de la circulació; al foment de l'ús de la bicicleta i altres elements de mobilitat personal i a la implementació de mesures de pacificació del trànsit.