Els preus es moderen a les comarques de Tarragona i l'Ebre fins al 7,1% però els aliments marquen una inflació rècord

Els preus es moderen ali lesper tercer mes consecutiu i s'allunyen dels augments de doble dígit. La taxa anual de l'es va situar en el 7,1% a l'octubre, 2,2 punts menys que al setembre, segons ha informat l'. Tot i tractar-se d'una taxa històricament elevada, és la més baixa des del gener, quan va ser del 6,6% i va començar a escalar fins a tocar sostre al juliol, amb un 11,1%.Si només es mira els aliments, els preus se situen un 16,2% per sobre dels del 2021, l'increment més pronunciat de la sèrie històrica.L'habitatge, l'aigua, el gas i l'electricitat han tingut un descens de 24 punts respecte de les xifres rècord de l'estiu (+28,7%), però els preus són encara un 4,1% superiors que l'exercici anterior. El mateix ha passat amb el transport, amb un descens dels preus (2,4) que manté un IPC anual del 9,9%. Només el tèxtil i les comunicacions i la sanitat s'han abaratit respecte de l'octubre passat.També ha augmentat un 6,9% l'índex de preus en el sector dels hotels i restaurants i un 7,2% els mobles i els articles de la llar i de manteniment de la llar.El creixement dels preus a Tarragona se situa per sobre de la mitjana catalana (6,8%), sent el segon territori amb una pujada menys pronunciada després de la de Barcelona (6,5%). A les comarques tarragonines la taxa mensual de l'IPC també va moderar-se lleugerament (-0,2%).