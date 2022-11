Tarragona ret homenatge a la Lleva del Biberó

En el marc del, l'Ajuntament de Tarragona dedicarà un homenatge especial als joves tarragonins de la, tots aquells joves nascuts el 1920 i mobilitzats a finals d'abril de l'any 1938 per l'. L'acte d'homenatge, que tindrà lloc aquest dijous 17 de novembre a les 7 del vespre a la sala d'actes de l', comptarà amb la projecció del documental Joves de la Guerra, que recull el testimoni de diferents joves tarragonins de la Lleva del Biberó com, així com la vídua deEl mateix acte també comptarà amb una conferència a càrrec de la historiadorasobre la Lleva del Biberó. "Els joves tarragonins de la Lleva del Biberó van participar i van patir en diferents enfrontaments bèl·lics i, especialment, a la batalla de l'Ebre, quan alguns d'ells només tenien disset anys", ha apuntat el conseller de Memòria Històrica,En el transcurs de l'acte es presentarà el programa, de, a càrrec del periodista. Aquest programa ja té cinc capítols en format podcast: Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia 1977; Deportats tarragonins als camps nazis; Les nostres pioneres; Pur Lorca a Tarragona i 50 anys d'Òmnium Cultural del Tarragonès.