La UGT demana mesures «dràstiques» contra un treballador de l'Ajuntament de Cambrils denunciat per assetjament sexual

Un treballador de l'denunciat en dues ocasions perestà sota el punt de mira del sindicati del comitè d'empresa. "A finals d'any", segons ha assegurat, presidenta del comitè i delegada de prevenció de riscos,i això podria suposar un greuge per a la víctima. De fet, el mateix consistori reconeix a través d'una sanció que se li va interposar al 2021 uns fets "molt greus", si béTot el procediment seguit per l'administració local s'ha dilatat en el temps. Dins d'un espai municipal, en un centre cívic, una treballadora assegura que. Era el mateix home que havia estat ja denunciat per un cas similar amb una menor d'edat per uns fets ocorreguts al 2015. Aquest altre cas ja té una sentència favorable a la denunciant, però el condemnat la va recorrer i està pendent de resolució. Pel que fa al cas de 2018, no va ser fins dos anys després que el sindicat UGT assegura no haver-ne sabut res i. Al febrer de 2021 s'obre un expediment disciplinari, de suspensió de sou i feina durant un temps determinat, que finalitza precisament al desembre de 2022.De fet, segons la mateixa Gemma Balenyà l'home durant la seva suspensió ha continuat passant pel lloc de treball. La denúncia interposada per via penal al maig de 2022 ha tingut com a primera conseqüència que al juliol la fiscalia hagi iniciat les investigacions dels fets. "", denuncia Balenyà, que esperen que es faci realitat la promesa que ja els han fet arribar que no tornarà al mateix lloc de treball. "El problema és que ha estat en diferents llocs i ha passat el mateix", lamenta la presidenta del comitè d'empresa, que no s'ha atrevit a fer cap petició concreta però sí que s'han posat sobre la taula "mesures preventives" com ara portar-lo a teràpia psicològica o ubicar-lo en un lloc de treball de cara al públic, on no pugui tenir comportaments d'aquesta índole.Per la seva banda, Enrique Martín, secretari general de la secció de serveis públics de la UGT, ha opinat que "les administracions públiques tenen una responsabilitat addicional, han de ser exemplars i han de tenir tolerància zero davant d'aquests casos". Aprofitant aquest cas, el sindicat ha anunciat que durà a terme una formació el proper dia 18 de novembre amb els delegats per tal d'iniciar una campanya al Camp de Tarragona en matèria de riscos psicosocials. A banda d'aquest cas de l'Ajuntament de Cambrils, la UGT està gestionant ara mateix dos casos en ajuntaments costaners, si bé no han volgut avançar de quins es tracta.