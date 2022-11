Els sindicats de Falck arriben un acord pel nou conveni, que fixa increments salarials fins al 13,5% en tres anys

Els sindicats de Falck d'han arribat a un acord amb l'empresa i han signat unper als pròxims tres anys. El nou conveni, ja ratificat per la plantilla, fixa unper al personal de brigada i unper als auxiliars. També incorpora millores en la regulació de les vacances, la recuperació de les hores extres i crea una bossa d'hores voluntàries per evitar un "sobreús" dels equips de reforç.Amb tot,ha assegurat en un comunicat que el nou conveni "garanteix el poder adquisitiu" i millora les condicions laborals dels treballadors de Falck. Amb la signatura del conveni els sindicats han desconvocat la vaga prevista per aquest dimarts.